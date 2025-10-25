Guida TV Sky Cinema e NOW | Fast & Furious - Hobbs & Shaw Sabato 25 Ottobre 2025

Digital-news.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Fast & Furious - Hobbs & Shaw, esplosivo spin-off della saga con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Gli agenti Hobbs e Shaw, rivali storici, sono costre. 🔗 Leggi su Digital-news.it

guida tv sky cinema e now fast amp furious hobbs amp shaw sabato 25 ottobre 2025

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Sabato 25 Ottobre 2025

Scopri altri approfondimenti

Programmi TV sabato 25 ottobre 2025: varietà e film - Su Rai 1 "Ballando con le stelle", su Canale 5 "Tu si que vales", su Sky Cinema "Fast & Furious". Si legge su lopinionista.it

guida tv sky cinemaProgrammi TV domenica 19 ottobre 2025: fiction e film - "Makari" su Rai 1, "La notte del cuore" su Canale 5, "U. Riporta lopinionista.it

guida tv sky cinemaGuida tv 24 ottobre 2025, i programmi da non perdere in chiaro e su Sky - Su Rai1 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Guida Tv Sky Cinema