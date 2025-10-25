Guerrina risarcimento bis Gratien paga 1,2 milioni
La lunga e dolorosa vicenda processuale relativa alla tragica scomparsa e morte di Guerrina Piscaglia ha raggiunto un nuovo capitolo. Il processo civile si è concluso con un maxi risarcimento che dovrà pagare Gratien Alabi, l’ex sacerdote già condannato a 25 anni di reclusione per l’omicidio e la soppressione del cadavere della donna scomparsa nel 2014 a Ca’ Raffaello di Badia Tedalda. La sentenza emessa dal giudice civile stabilisce che l’ex religioso dovrà versare un risarcimento di 650 mila euro in favore delle sorelle e dei nipoti di Guerrina. Questa cifra si aggiunge al precedente indennizzo da 600 mila euro già riconosciuto in sede civile al vedovo, Mirko Alessandrini, e al figlio della coppia, confermando in modo definitivo l’entità del danno morale e materiale subito dai familiari della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
