Guerra Ucraina-Russia news in diretta Metsola | Europa mai così unita come ora ma Kiev è sotto attacco | 8 feriti

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi. Kirill Dmitriev parla di una possibile intesa diplomatica tra il Cremlino, gli Usa e Kiev, ma Mosca continua a colpire Kiev. A Londra la coalizione dei “volenterosi” rilancia il sostegno militare a Zelensky. L’Ue vara nuove sanzioni, mentre Putin ironizza e minaccia: “La risposta sarà molto forte”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: "Buon compromesso il congelamento del fronte oggi".

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Metsola: "Europa mai così unita come ora", ma Kiev è sotto attacco: 8 feriti - Kirill Dmitriev parla di una possibile intesa diplomatica tra il Cremlino, gli Usa e Kiev, ma Mosca continua a colpire Kiev.

Guerra Ucraina-Russia, scontro Trump-Putin su sanzioni petrolio. Zelensky: "Nessuno scambio territori deve premiare l'aggressore" - Tensione tra Usa, Ue e Mosca: Trump impone sanzioni a Rosneft e Lukoil, definite da Putin "atto ostile" e da Medvedev

Attacco missilistico russo contro Kiev. Dmitriev: "Vicini a soluzione diplomatica". LIVE