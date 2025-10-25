Guerra Ucraina Kiev sotto attacco | un morto e 10 feriti Mosca abbatte 121 droni

Nuovi raid e attacchi russi hanno turbato la notte di Kiev con la capitale ucraina che, dalle 3:51 di questa mattina (ora locale) ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni

Scopri altri approfondimenti

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Metsola: “Europa mai così unita come ora”, ma Kiev è sotto attacco: un morto - Una persona è morta a Kiev in seguito all'attacco russo avvenuto la scorsa notte, mentre il numero dei feriti è salito a dieci. Riporta fanpage.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco: un morto e 10 feriti. Mosca abbatte 121 droni - Nuovi raid e attacchi russi hanno turbato la notte di Kiev con la capitale ucraina che, dalle 3:51 di questa mattina (ora locale) ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. Come scrive ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... Segnala ilgazzettino.it