Guerra la lezione di Barbero | Allarmismo e corsa agli armamenti precipitarono l’Europa nella catastrofe

Cesena, 25 ottobre 2025 – Ci è mancato solo che si lanciasse sui fans come a un concerto rock. Entusiasmo alle stelle al teatro Bonci gremito per Alessandro Barbero con la lectio di apertura del festival Agorà. Lo storico superstar di youtube e dei podcast ha riscosso applausi a scena aperta dai suoi ’vassalli’ con una conferenza dal titolo “1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale”. Un tema con forti rimandi alla situazione internazionale attuale, ma che Barbero ha lasciato intraveder solo in controluce, attenendosi a uno scrupoloso racconto degli eventi, ma soprattutto degli stati d’animo, che precedettero la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerra, la lezione di Barbero: “Allarmismo e corsa agli armamenti precipitarono l’Europa nella catastrofe”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Venerdì 24 ottobre alle ore 17 alla Cineteca comunale di Rimini, lo storico Marcello Flores terrà una lezione magistrale sul tema “Perché la guerra?”. Un incontro per riflettere sulle radici storiche dei conflitti e sulle possibilità di costruire una pace duratura. L’ - facebook.com Vai su Facebook

La guerra in corso a #Gaza, con 64.000 bambini uccisi o feriti, è un oltraggio al concetto di umanità. Accogliamo con favore qualunque iniziativa che porti a un cessate il fuoco duraturo, al rilascio degli ostaggi e allo sblocco degli aiuti umanitari https://ow.ly/p Vai su X

Guerra, la lezione di Barbero: “Allarmismo e corsa agli armamenti precipitarono l’Europa nella catastrofe” - Teatro Bonci gremito e applausi a scena aperta per la conferenza dello storico torinese sulle radici politiche, militari e psicologiche del primo conflitto mondiale: una chiara allusione alla situazio ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Tra pace, guerra e spese militari. Le riflessioni e i moniti di Barbero - Più che un teatro, il Bonci sembra uno stadio quando lo storico più popolare d'Italia sale sul palco per parlare di un tema tutt'altro che leggero: ... Come scrive rainews.it

La lezione magistrale di Alessandro Barbero ad Agorà Festival: la diretta video - Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale» ... Come scrive video.corriere.it