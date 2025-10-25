Guerra la lezione di Barbero | Allarmismo e corsa agli armamenti precipitarono l’Europa nella catastrofe

Cesena, 25 ottobre 2025 –  Ci è mancato solo che si lanciasse sui fans come a un concerto rock. Entusiasmo alle stelle al teatro Bonci gremito per Alessandro Barbero con la lectio di apertura del festival Agorà. Lo storico superstar di youtube e dei podcast ha riscosso applausi a scena aperta dai suoi ’vassalli’ con una conferenza dal titolo “1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale”. Un tema con forti rimandi alla situazione internazionale attuale, ma che Barbero ha lasciato intraveder solo in controluce, attenendosi a uno scrupoloso racconto degli eventi, ma soprattutto degli stati d’animo, che precedettero la Prima Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

