Guerra in Ucraina missili e droni su Kiev e Dnipropetrovsk | almeno 3 morti e diversi feriti
La notte tra il 24 e il 25 ottobre si è trasformata in un nuovo incubo per l’Ucraina. Diverse ondate di missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipropetrovsk, causando vittime, feriti e pesanti danni a edifici civili. Le autorità locali parlano di una capitale sotto assedio e di un’escalation che riporta il conflitto nel cuore del Paese. Leggi anche: Tragedia in Italia, lei muore a 20 anni nello schianto micidiale: ora il sospetto atroce, cosa stavano facendo Kiev sotto attacco: la capitale si risveglia tra le macerie. Poco dopo la mezzanotte, sirene e esplosioni hanno scosso la capitale ucraina. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco nella notte: 2 morti e 8 feriti. Il sindaco: «Esplosioni e incendi, cittadini nei rifugi» - Vertice della coalizione dei Volenterosi a Londra, dove Zelensky accusa Putin di puntare ad «un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina» dopo i raid russi contro ... Si legge su ilgazzettino.it
Guerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - La Corea del Nord ha iniziato a costruire un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l'Ucraina. Segnala ilmessaggero.it
Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Trump smentisce Wsj su missili lungo raggio a Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Da tg24.sky.it