Guerra in Ucraina missili e droni su Kiev e Dnipropetrovsk | almeno 3 morti e diversi feriti

La notte tra il 24 e il 25 ottobre si è trasformata in un nuovo incubo per l’Ucraina. Diverse ondate di missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipropetrovsk, causando vittime, feriti e pesanti danni a edifici civili. Le autorità locali parlano di una capitale sotto assedio e di un’escalation che riporta il conflitto nel cuore del Paese. Leggi anche: Tragedia in Italia, lei muore a 20 anni nello schianto micidiale: ora il sospetto atroce, cosa stavano facendo Kiev sotto attacco: la capitale si risveglia tra le macerie. Poco dopo la mezzanotte, sirene e esplosioni hanno scosso la capitale ucraina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

