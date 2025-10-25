Gubbio corsaro a Carpi | 0-3 Carraro La Mantia e Djankpata guidano i rossoblu alla vittoria
Carpi (Modena), 25 ottobre 2025 – Torna alla vittoria il Gubbio di mister Di Carlo, che interrompe un digiuno di cinque partite e lo fa nel migliore dei modi. I rossoblu archiviano la pratica Carpi nei primi 25’: La Mantia giganteggia con un gol e un assist, l’espulsione di Zagnoni mette in discesa il match, nella ripresa Djankpata la chiude definitivamente. Al 6° La Mantia recupera e rifinisce per Carraro che con un mancino da appena dentro l’area incastra la sfera all’incrocio, regalando il vantaggio ai suoi con il primo gol in rossoblù. La Mantia sente l’odore del sangue e dimostra di essere squalo: al 14° riceve da Minta sui 20 metri, si gira e calcia con la palla che prima s’impenna e poi termina la propria corsa sotto la traversa scavalcando Sorzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Gubbio Madonna della Cima 1976 La prima gara nella classe 500 per Aldo Nardone in sella alla bellissima Suzuki Bimota - facebook.com Vai su Facebook
Gubbio corsaro a Carpi: 0-3. Carraro, La Mantia e Djankpata guidano i rossoblu alla vittoria - Carpi (Modena), 25 ottobre 2025 – Torna alla vittoria il Gubbio di mister Di Carlo, che interrompe un digiuno di cinque partite e lo fa nel migliore dei modi. Riporta sport.quotidiano.net
Diretta Carpi Gubbio/ Streaming video tv: crisi profonda per gli umbri! (Serie C, oggi 25 ottobre 2025) - Diretta Carpi Gubbio streaming video tv: continuano a fare bene gli emiliani, che hanno una bella occasione contro gli umbri in forte crisi. Si legge su ilsussidiario.net
Pronostico Athletic Carpi vs Gubbio – 25 Ottobre 2025 - Sabato 25 Ottobre 2025 alle 17:30 lo Stadio Sandro Cabassi ospita una sfida interessante di Serie C tra Athletic Carpi e Gubbio, due squadre che cercano punti ... Riporta news-sports.it