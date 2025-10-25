Gubbio corsaro a Carpi | 0-3 Carraro La Mantia e Djankpata guidano i rossoblu alla vittoria

Carpi (Modena), 25 ottobre 2025 – Torna alla vittoria il Gubbio di mister Di Carlo, che interrompe un digiuno di cinque partite e lo fa nel migliore dei modi. I rossoblu archiviano la pratica Carpi nei primi 25’: La Mantia giganteggia con un gol e un assist, l’espulsione di Zagnoni mette in discesa il match, nella ripresa Djankpata la chiude definitivamente. Al 6° La Mantia recupera e rifinisce per Carraro che con un mancino da appena dentro l’area incastra la sfera all’incrocio, regalando il vantaggio ai suoi con il primo gol in rossoblù. La Mantia sente l’odore del sangue e dimostra di essere squalo: al 14° riceve da Minta sui 20 metri, si gira e calcia con la palla che prima s’impenna e poi termina la propria corsa sotto la traversa scavalcando Sorzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

