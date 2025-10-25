Gubbio a Carpi | trasferta insidiosa ma serve reagire
È il giorno dell’undicesima giornata del girone B di Serie C e per il Gubbio è quasi il giorno della verità. Dopo cinque gare senza vittoria i rossoblù cercano riscatto al “Cabassi” di Carpi, in uno stadio dove non ha mai perso: "Con il Carpi sarà una gara difficile e combattuta. Sarà importante affrontarli con coraggio e audacia per portare a casa punti. C’è voglia di riscatto, tutto il Gubbio deve spingere e correre dieci metri in più rispetto agli altri", commenta mister Di Carlo alla vigilia della partita. Quello dello schema tattico utilizzato è un tema ricorrente: "Giocare con tre a centrocampo aiuta, certo, ma anche nel 3-4-1-2 abbiamo un giocatore davanti alla difesa e un centrocampista che si alza per essere più offensivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mr Di Carlo pre gara Carpi - Gubbio ? #forzavecchiocuorerossoblu #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook
– 11^ Giornata di Serie C Sky Wifi AC Carpi Gubbio Tutte le info e le modalità per giornalisti, media e operatori - X Vai su X
Gubbio a Carpi: trasferta insidiosa ma serve reagire - È il giorno dell’undicesima giornata del girone B di Serie C e per il Gubbio è quasi il giorno della verità. Da lanazione.it
Calcio Serie C, il focus sulla partita di sabato. Carpi e Gubbio in viaggio con venti opposti. Ma le statistiche non sorridono ai biancorossi - CARPI Sabato arriva il Gubbio (in foto l’ex biancorosso Saber) alle 17,30 al ’ Cabassi ’ per la seconda gara casalinga di fila e le due squadre sembrano viaggiare con vento opposto. Segnala msn.com
Il prossimo avversario. Sabato la trasferta in casa del Gubbio - Dopo due giorni di meritato riposo, oggi pomeriggio la Samb torna ad allenarsi al Centro Sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo in vista della trasferta di Gubbio in programma sabato ... Segnala ilrestodelcarlino.it