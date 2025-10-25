È il giorno dell’undicesima giornata del girone B di Serie C e per il Gubbio è quasi il giorno della verità. Dopo cinque gare senza vittoria i rossoblù cercano riscatto al “Cabassi” di Carpi, in uno stadio dove non ha mai perso: "Con il Carpi sarà una gara difficile e combattuta. Sarà importante affrontarli con coraggio e audacia per portare a casa punti. C’è voglia di riscatto, tutto il Gubbio deve spingere e correre dieci metri in più rispetto agli altri", commenta mister Di Carlo alla vigilia della partita. Quello dello schema tattico utilizzato è un tema ricorrente: "Giocare con tre a centrocampo aiuta, certo, ma anche nel 3-4-1-2 abbiamo un giocatore davanti alla difesa e un centrocampista che si alza per essere più offensivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio a Carpi: trasferta insidiosa ma serve reagire