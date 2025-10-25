Guazzini top in Cile E’ sempre Vittoria

La splendida carriera ciclistica di Vittoria Guazzini, l’atleta di Poggio a Caiano continua con un’altra medaglia d’oro, la ventitreesima da quando iniziò a vincerle a 17 anni ed alle quali può aggiungere 13 medaglie d’argento e 8 di bronzo, oltre a tre titoli italiani. L’ultima perla con un’altra meravigliosa prestazione nel Campionato del Mondo su pista a Santiago del Cile dove fino a domani domenica la pratese tornerà ancora in gara in altre specialità. Con la Guazzini nel "trenino azzurro" Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli. Una finalissima emozionante contro la Germania partita fortissima, ma da metà gara in poi le azzurre hanno iniziato la rimonta chiudendo da trionfatrici e tornando a vincere il titolo mondiale dopo tre anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guazzini top in Cile. E’ sempre Vittoria

