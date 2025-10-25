Gruppo Nuova Cusano | Spreco d’acqua in contrada Caiazzano nostra segnalazione inascoltata

Tempo di lettura: 2 minuti A Cusano Mutri, in contrada Caiazzano, una copiosa perdita d’acqua potabile continua a scorrere lungo la strada comunale, giorno dopo giorno, mentre in altre contrade del territorio i cittadini si trovano a fronteggiare carenze e disservizi idrici. Uno spreco ingente di risorse pubbliche che, secondo il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano”, non può rimanere senza spiegazioni né interventi urgenti. I consiglieri capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo ricordano che il tratto di condotta interessato era già stato soggetto a precedenti guasti, l’ultimo dei quali segnalato il 3 marzo 2025 e successivamente riparato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

