Grottolella accoglienza e spiritualità | la forza dell’Irpinia nel Cammino di Guglielmo

Si è svolta oggi, sabato 25 ottobre, la prima tappa del Cammino di Guglielmo, il percorso spirituale e culturale che attraversa tre regioni, ripercorrendo i luoghi legati alla figura di San Guglielmo da Vercelli, fondatore del santuario di Montevergine e simbolo della spiritualità irpina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ViviAmo Grottolella - facebook.com Vai su Facebook

Porto Torres, Giornata del rifugiato: «L'accoglienza, la forza di una comunità» - «C’è bisogno di riscoprire il senso di comunità nel mondo e questa iniziativa, che il Comune di Porto Torres sta portando avanti, è molto importante per il coraggio che questa amministrazione ha avuto ... Lo riporta unionesarda.it