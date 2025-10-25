Griglia di partenza MotoGP GP Malesia 2025 | Bagnaia rinasce ed è in pole! Brilla Morbidelli Bezzecchi in quinta fila

Francesco Bagnaia  ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha fermato i cronometri sull’1:57.001, con  16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo  Franco Morbidelli  a 158, autore di un giro davvero eccellente. Quarta posizione per  Fabio Quartararo a 194 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 362, sesta per Fermin Aldeguer  a 438, mentre è settimo  Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio  Di Giannantonio  a 521 millesimi, nono  Johann Zarco a 530, quindi decimo  Alex Rins  a 944. 🔗 Leggi su Oasport.it

