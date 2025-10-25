Griglia di partenza MotoGP GP Malesia 2025 | Bagnaia in pole su Marquez e Morbidelli 8° Di Giannantonio 14° Bezzecchi

Francesco Bagnaia ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha fermato i cronometri sull’1:57.001, con 16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158, autore di un giro davvero eccellente. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 362, sesta per Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio Di Giannantonio a 521 millesimi, nono Johann Zarco a 530, quindi decimo Alex Rins a 944. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2025: Bagnaia in pole su Marquez e Morbidelli, 8° Di Giannantonio, 14° Bezzecchi

