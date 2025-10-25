Griglia di partenza MotoGP GP Malesia 2025 | Bagnaia in pole su Marquez e Morbidelli 8° Di Giannantonio 14° Bezzecchi

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Bagnaia  ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha fermato i cronometri sull’1:57.001, con  16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo  Franco Morbidelli  a 158, autore di un giro davvero eccellente. Quarta posizione per  Fabio Quartararo a 194 millesimi, quinta per Pedro Acosta a 362, sesta per Fermin Aldeguer  a 438, mentre è settimo  Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio  Di Giannantonio  a 521 millesimi, nono  Johann Zarco a 530, quindi decimo  Alex Rins  a 944. 🔗 Leggi su Oasport.it

griglia di partenza motogp gp malesia 2025 bagnaia in pole su marquez e morbidelli 8176 di giannantonio 14176 bezzecchi

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2025: Bagnaia in pole su Marquez e Morbidelli, 8° Di Giannantonio, 14° Bezzecchi

Approfondisci con queste news

griglia partenza motogp gpGriglia di partenza MotoGP, GP Malesia 2025: Bagnaia in pole su Marquez e Morbidelli, 8° Di Giannantonio, 14° Bezzecchi - Francesco Bagnaia ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. oasport.it scrive

griglia partenza motogp gpGriglia di partenza MotoGp/ Chi farà la pole position? Gp Malesia 2025 Sepang (oggi sabato 25 ottobre) - Griglia di partenza MotoGp: oggi sabato 25 ottobre è tempo di scoprire chi farà la pole position nelle qualifiche del Gp Malesia 2025 a Sepang. Lo riporta ilsussidiario.net

griglia partenza motogp gpGP Malesia 2025, Qualifiche: Bagnaia in pole davanti ad Alex Marquez - La diretta scritta delle Qualifiche del GP della Malesia 2025, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi in pista già nel Q1 ... Come scrive formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Griglia Partenza Motogp Gp