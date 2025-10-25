Grifone è il momento dei tifosi Ancora disponibile l’opzione ’Tutti in curva’ al costro di 5 euro

CALCIO Quale sarà la risposta degli sportivi e dei tifosi maremmani sugli spalti dello stadio "Zecchini" domani, inizio gara alle 14,30, in occasione di Grosseto-Poggibonsi? La domanda nasce spontanea, ed è oggetto di discussione tra i tifosi presenti al "Palazzoli" che assistono alla seduta di allenamento dei biancorossi, anche alla luce dell’iniziativa "Tutti in Curva" lanciata dalla società del presidente Francesco Lamioni. I biglietti in Curva Nord acquistati sulla piattaforma Ciaotickets fino a stasera, infatti, avranno il costo di 5 euro e potranno essere richiesti sia online sia in tutti i rivenditori autorizzati a Grosseto: Tabaccheria Stolzi via Roma, Edicola La Vasca piazza Fratelli Rosselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

