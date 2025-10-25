Grave malore per strada | donna di 83 anni in ospedale

Grave una donna di 83 anni, portata d’urgenza in ospedale a seguito di un malore avvenuto intorno alle 11.16 di oggi, sabato 25 ottobre, a Monza in via Ramazzotti.Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, la donna sarebbe caduta a terra a causa di un improvviso arresto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

