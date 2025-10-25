Grave malore per strada | donna di 83 anni in ospedale

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave una donna di 83 anni, portata d’urgenza in ospedale a seguito di un malore avvenuto intorno alle 11.16 di oggi, sabato 25 ottobre, a Monza in via Ramazzotti.Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, la donna sarebbe caduta a terra a causa di un improvviso arresto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

grave malore strada donnaFuori strada sull’Aurelia bis: grave una donna - Un’auto con a bordo una donna è finita fuori strada per cause in corso d’accertamento. Da civonline.it

grave malore strada donnaDonna accoltellata per strada a Milano: è gravissima - MILANO Una donna di 62 anni (e non 55 come inizialmente comunicato) è stata accoltellata per strada stamani in via Grassini, alla periferia nord di Milano, da un uomo che poi è fuggito in sella a uno ... Riporta corrieredellacalabria.it

grave malore strada donnaEsce di strada con l’auto: grande spavento una donna di 52 anni - Incidente lungo la 'Madrara': la ferita è stata portata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grave Malore Strada Donna