Grave lutto nella ristorazione napoletano | è morto Lino Stentardo

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Lino Stentardo, storico proprietario del ristorante Ciro a Santa Brigida, che ha chiuso i battenti da qualche anno.Il locale frequentato da i più noti artisti, da Totò a Eduardo De Filippo, era un vero e proprio punto di riferimento nella zona, anche per la vicinanza al teatro Augusteo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

