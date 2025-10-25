Grave lutto nella ristorazione napoletano | è morto Lino Stentardo

È morto Lino Stentardo, storico proprietario del ristorante Ciro a Santa Brigida, che ha chiuso i battenti da qualche anno.Il locale frequentato da i più noti artisti, da Totò a Eduardo De Filippo, era un vero e proprio punto di riferimento nella zona, anche per la vicinanza al teatro Augusteo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

