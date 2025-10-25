Grave investimento sulla Palianese ciclista trasferito in elicottero a Roma

Un grave incidente si è verificato nella mattinata lungo la strada Palianese, nei pressi del bivio di Ponte Massa. Ad essere investito è stato un ciclista, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito in elicottero a Roma in codice rosso.L’esatta dinamica dell’investimento è al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Una donna è stata investita da un autobus nel primo pomeriggio a Brescia. All'arrivo del 118 era in arresto cardiocircolatorio. #Brescia #grave #incidente #investimento #soccorsi - facebook.com Vai su Facebook

Grave investimento di pedone – https://is.gd/Fyw5k2 – - X Vai su X

Investito e schiacciato da un tir: ciclista in gravi condizioni - L'incidente è successo a Isso, un paese della Bassa Bergamasca questa mattina, martedì 23 settembre, intorno alle 9: bici e mezzo ... Come scrive fanpage.it

Incidente a Isso, ciclista investito da un tir: è gravissimo - I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione lungo la strada provinciale 103, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire Isso (Bergamo), 23 settembre 2025 – Grave incidente, questa mattina verso le 9 ... Scrive ilgiorno.it

Isso, investito da un tir, ciclista 62enne perde una gamba - Gravissimo incidente stradale stamattina, martedì 23 settembre, a Isso, Bassa Bergamasca. Secondo bergamo.corriere.it