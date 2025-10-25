Grandi felini e pinne di squalo verso l’Europa scatta l’operazione Madre Tierra | nell’inferno delle miniere d’oro poco più che bambini

L’operazione Madre Tierra VII ha messo in luce un flusso costante verso il nostro continente di merce pregiata e proibita, il cui contrabbando arricchisce le organizzazioni criminali. Animali vivi tra cui rettili e grandi felini, pinne di squalo, legno pregiato come il palissandro, e poi mercurio armi e oro, estratto da ragazzi poco più che bambini. Il tutto era destinato al contrabbando verso l’Asia e l’Europa. (INTERPOL FOTO) – Notizie.com Sono impressionanti le cifre dell’operazione internazionale dell’Interpol denominata Madre Tierra VII. 🔗 Leggi su Notizie.com

