Grande Fratello Rasha e Omer sempre più vicini | Magari tra una settimana crollo

Tra sguardi e confessioni nella Casa, Rasha Younes e Omer Elomari conquistano il pubblico. Ma la concorrente ammette di aver tirato il freno a mano per non lasciarsi travolgere dalle emozioni. Tra i concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari stanno conquistando il pubblico con la loro complicità. Fin dai primi giorni nella Casa, tra i due è nata un'intesa evidente, che i fan hanno subito notato durante la diretta su Mediaset Extra. Sui social, intanto, sono già comparse diverse fancam dedicate alla coppia, segno di quanto il loro legame stia appassionando gli spettatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Rasha e Omer sempre più vicini: “Magari tra una settimana crollo”

