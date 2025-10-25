Grande Fratello | Grazia scopre le insinuazioni fatte da Francesco
Grande Fratello NIP: la gieffina Grazia appare delusa dalle insinuazioni di Francesco e spiega il motivo. La convivenza nella Casa del Grande Fratello NIP 2025 continua a generare tensioni, e l’ultima settimana ha visto protagonisti Grazia e Francesco, protagonisti di un piccolo scontro che ha lasciato l’inquilina profondamente delusa. Tutto è iniziato quando Francesco ha avanzato alcune insinuazioni sul comportamento di diverse inquiline che hanno tenuto subito in considerazione Grazia nel momento del bisogno. Le parole di Francesco, anche se probabilmente non pronunciate con cattiveria, hanno colpito Grazia che ha deciso direttamente di rivolgersi alle sue coinquiline, Benedetta ed Anita. 🔗 Leggi su 361magazine.com
