Riscattare la pessima prova contro la Vis Pesaro per dare maggiore tranquillità alla classifica e restituire serenità all’ambiente. Non che già oggi, 11a giornata di campionato, il Pontedera sia ad un bivio decisivo, ma di sicuro nella trasferta sul terreno della Juventus Next Gen i granata possono indirizzare il loro futuro, aumentando o diminuendo il grado di sofferenza sulla strada verso la salvezza. In settimana l’allenatore Leonardo Menichini ha strigliato la squadra e adesso si attende una scossa: "Mi aspetto una reazione perché veniamo da una gara negativa, cosa che ho sottolineato più volte e sulla quale è inutile tornare sopra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Granata, il momento della verità. Il mister: "Vogliamo cambiare rotta"