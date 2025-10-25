Gran Premio Storico d' Italia 2026 | 200 monoposto e Ferrari protagonista al Mugello
La prima edizione dell'evento andrà in scena dal 2 al 4 ottobre 2026 sul tracciato toscano e vedrà la partecipazione di oltre 200 monoposto dagli anni Sessanta ai Duemila, incluse oltre 70 Formula 1. Ferrari protagonista con una mostra speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Il team principal della Rossa analizza il Gran Premio di Città del Messico: strategie, gestione gomme e motore e la sfida di un campo equilibrato. “Dobbiamo procedere passo dopo passo”, spiega Vasseur - facebook.com Vai su Facebook
Nel 2026 al Mugello il primo Gran Premio Storico d’Italia - È stato presentato in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2025, in svolgimento all’Autodromo Internazionale del Mugello, il Gran Premio Storico ... Da motorinolimits.com
Gran Premio Storico 2026. Il Mugello celebra la F1 - Presentata la corsa spettacolo con oltre 200 vetture e 70 bolidi all’Autodromo. Riporta lanazione.it
Gran Premio Storico d’Italia, nel 2026 al Mugello la prima edizione dell’evento - È stato presentato in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2025, in corso di svolgimento all’Autodromo Internazionale del Mugello, il Gran Premio Storico d’Italia, un innovativo evento che andrà in ... Da ferrari.com