Gran Premio Storico d' Italia 2026 | 200 monoposto e Ferrari protagonista al Mugello

Gazzetta.it | 25 ott 2025

La prima edizione dell'evento andrà in scena dal 2 al 4 ottobre 2026 sul tracciato toscano e vedrà la partecipazione di oltre 200 monoposto dagli anni Sessanta ai Duemila, incluse oltre 70 Formula 1. Ferrari protagonista con una mostra speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

