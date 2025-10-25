Gragnano controlli dei Carabinieri nella movida | denunciato 16enne con un tirapugni

Operazione ad alto impatto tra centro e periferie: sequestrati oltre 7 chili di droga e decine di sanzioni al Codice della Strada. Operazione ad alto impatto a Gragnano, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno passato al setaccio le strade della movida con un servizio straordinario di controllo del territorio. Le verifiche hanno riguardato sia il centro cittadino che le aree periferiche, con posti di blocco, perquisizioni e ispezioni su veicoli e persone. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Denunciato un 16enne con un tirapugni. Durante i controlli, i militari hanno denunciato un 16enne trovato in possesso di un tirapugni in metallo, arma impropria particolarmente pericolosa e vietata dalla legge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it