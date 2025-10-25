Gragnano 16enne con un tirapugni di metallo | denunciato

Il giovane è stato denunciato dai carabinieri in seguito ad alcuni controlli effettuati nella zona della movida di Gragnano.  Un sedicenne che aveva un tirapugni in metallo è stato denunciato dai carabinieri nell’ambito di una serie di controlli effettuati nelle zone della movida a Gragnano, in provincia di Napoli. Pompei, turista americano ruba reperti: denunciato . 🔗 Leggi su 2anews.it

