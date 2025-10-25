GP Messico seconde libere | Verstappen il più veloce poi Leclerc e Antonelli Quinto Hamilton

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese manda un chiaro messaggio alle McLaren per la lotta al titolo: quarto tempo Norris, solo 12° Piastri. Segnali positivi dalle due Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Messico, seconde libere: Verstappen il più veloce, poi Leclerc e Antonelli. Quinto Hamilton

