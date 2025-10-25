GP Messico seconde libere | Verstappen il più veloce poi Leclerc e Antonelli Quinto Hamilton
L'olandese manda un chiaro messaggio alle McLaren per la lotta al titolo: quarto tempo Norris, solo 12° Piastri. Segnali positivi dalle due Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ecuador e Messico pareggiano 1-1 in amichevole Il Messico schiera tante seconde linee ma gioca una partita discreta e va anche in vantaggio con Berterame Alcivar pareggia su rigore e l'Ecuador tocca 13 partite di fila senza perdere L'Ecuador però gioca un - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - #Piogge torrenziali in #Messico, almeno 28 morti in vari Stati. Case allagate e blackout, esercito mobilitato per i soccorsi. Secondo le autorità di protezione civile, 31 dei 32 Stati messicani sono stati interessati da precipitazioni intense, con i danni ma Vai su X
F1, GP Messico: Leclerc davanti a tutti nelle Libere 1, Antonelli 2° - Charles Leclerc chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP del Messico. Segnala sport.sky.it
F1 GP Messico 2025, FP2: Leclerc parte forte, è 1° davanti a Norris e Hamilton – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP2, le prove libere 2 del GP Messico F1, LIVE dalle 23. formulapassion.it scrive
DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming video tv GP Città del Messico 2025: ecco Verstappen! (24 ottobre) - Diretta Formula 1 prove libere GP Città del Messico 2025 live streaming video tv oggi venerdì 24 ottobre: orari, tempi, classifiche e cronaca. Come scrive ilsussidiario.net