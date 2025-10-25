Gp Messico libere | Norris velocissimo nei long run ma Verstappen c' è

Città del Messico (Messico), 25 ottobre 2025 - La prima giornata del fine settimana valida per il Gran Premio del Messico è andata in archivio. Il venerdì ha visto i piloti scendere in pista per le prime due sessioni di prove libere, sul tracciato dell'Autodromo Hermanos Rodriguez a Città del Messic o. La prima sessione ha visto Charles Leclerc svettare su tutti nella classifica dei migliori tempi, in un'ora di lavori in pista che è servita più che altro per prendere confidenza con l'asfalto molto sporco. Proprio per questo motivo tanti rookie hanno preso il posto dei piloti titolari, lasciati "a riposo" fino all'inizio della seconda sessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gp Messico, libere: Norris velocissimo nei long run, ma Verstappen c'è

