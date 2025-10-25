GP Messico FP3 | Norris da urlo solo Hamilton gli tiene testa Quarto Leclerc distante Verstappen

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota McLaren è il più veloce, tante difficoltà per il compagno Piastri. Buona prestazione delle Ferrari. Sarà decisivo fare bene nelle qualifiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Messico, FP3: Norris da urlo, solo Hamilton gli tiene testa. Quarto Leclerc, distante Verstappen

