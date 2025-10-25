Governo prove di tregua I conti sulla manovra rimandati all’esame in aula

Roma, 25 ottobre 2025 – Dopo la tempesta, la maggioranza cerca l’armistizio. Non che sia facilissimo, ma la premier ha chiesto di abbassare i toni e la buona volontà ce la mettono tutti. Sono i soldi che mancano e, si sa, in politica non c’è forza più centrifuga delle tasche vuote. La giornata, per la verità, si era aperta con l’invettiva di rara violenza contro la tassa sulle banche da parte del vicepremier Antonio Tajani (FI): "Ho cercato di fare in modo che banche e assicurazioni non fossero considerate mucche da mungere". A prenderla subito storta è il parente più prossimo degli azzurri nella coalizione, Maurizio Lupi, spalleggiato qualche ora più tardi dal ministro degli Affari europei, Tommaso Foti (FdI): "Nemmeno i cittadini sono mucche da mungere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

