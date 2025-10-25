Governo Conte | Capolavoro Meloni-Nordio giustizia piegata a politica
"Con le nuove leggi volute dal Governo Meloni ti avvertono prima di arrestarti e cancellano l'abuso di ufficio. A Venezia 22 presunte borseggiatrici 'fuggono' dal Tribunale dopo il preavviso di arresto. A Firenze cadono vari capi di imputazione per la Concorsopoli delle nomine in alcuni ospedali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
L'evidente mal uso del bonus edilizio messo in piedi dal Governo Conte 1 e Conte 2, che ha abituato alla politica assistenzialista, ha causato un enorme sperpero di denaro pubblico. Questi sono i risulti. Grazie ai finanzieri del Comando provinciale Barletta - facebook.com Vai su Facebook
Governo, Conte: "Capolavoro Meloni-Nordio, giustizia piegata a politica" - "Con le nuove leggi volute dal Governo Meloni ti avvertono prima di arrestarti e cancellano l'abuso di ufficio. Segnala firenzetoday.it
Governo, la rivendicazione di Arianna Meloni: “Abbiamo fatto ripartire l'economia dell'Italia” - Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella della premier Giorgia, ha rilasciato un’intervista a ... Riporta iltempo.it
'Governo Meloni: 3 anni di tasse', Conte regala libro alla premier con una dedica speciale - Durante le dichiarazioni di voto alla Camera, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha mostrato alla premier Giorgia ... Lo riporta msn.com