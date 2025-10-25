Governo | Ascani ' Meloni attacca opposizioni per distrarre da incapacità e divisioni'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "In queste settimane Giorgia Meloni si è scagliata contro le opposizioni per avere criticato la sua linea politica all'estero, ha celebrato i tre anni di governo in ogni forma possibile, ha usato tutte le armi di distrazione di massa a disposizione pur di non entrare nel merito di una legge di bilancio concepita male e sviluppata peggio da una maggioranza divisa. Mentre famiglie e imprese sono in affanno, questo governo partorisce una manovra austera che non solo non risolve i problemi ma li aggrava: invece di dare soldi a chi ha bisogno, premia chi le tasse non le paga con l'ennesimo condono. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Ascani, 'Meloni attacca opposizioni per distrarre da incapacità e divisioni'

Leggi anche questi approfondimenti

La #manovra 2026 del Governo Meloni è un pugno in faccia all’intero sistema del #trasportopubblico locale: non sostiene il settore adeguandolo all’aumento dei costi dovuti all’inflazione e mette a rischio il rinnovo dei contratti per le lavoratrici e i lavoratori. Se - facebook.com Vai su Facebook

Meloni all'attacco: «Sinistra fondamentalista». Conte: «In 3 anni solo tasse». Scintille alla Camera - Elly Schlein l’ha accusata di una deriva autocratica, ad Amsterdam, di fronte ai socialisti europei. Segnala ilmessaggero.it

Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio” - La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che "la libertà di parola ... Si legge su msn.com

Schlein all'attacco: "Flotilla per creare problemi a governo? Meloni esca da megalomania" - "Meloni ha detto che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per dare sollievo a Gaza. Da adnkronos.com