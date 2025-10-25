Gottardi-Orsi Toth inarrestabili Scampoli-Bianchi fuori nel girone nell’Elite 16 di Cape Town
L’ultima giornata della fase a gironi dell’ Elite16 di Cape Town regala emozioni contrastanti per il beach volley italiano. Da un lato c’è la soddisfazione per la qualificazione di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, vincenti nel proprio girone e approdate al Round of 12; dall’altro l’amarezza per l’eliminazione di Claudia Scampoli e Margherita Bianchi, sconfitte al tie-break nella finale per il terzo posto. Nel girone A, Scampoli e Bianchi hanno giocato una partita generosa contro le norvegesi PavlovaHelland-Hansen 24 Q, cedendo soltanto al termine di un confronto equilibrato: 2-1 (19-21, 21-19, 15-13). 🔗 Leggi su Oasport.it
