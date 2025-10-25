Google Pixel 9a diventa un best-buy | potenza e 7 anni di aggiornamenti a ottimo prezzo

Google Pixel 9a in offerta a 385€ con Tensor G4 e 7 anni di aggiornamenti garantiti. Scopri l'incredibile promozione MediaWorld per questo smartphone AI-powered. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Pixel 9a diventa un best-buy: potenza e 7 anni di aggiornamenti a ottimo prezzo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Google Pixel 10 Pro Fold convince? Ecco cosa dice chi l'ha comprato - X Vai su X

I Google Pixel 10 attendono un aggiornamento ai driver della GPU - facebook.com Vai su Facebook

Il vero Android come l'ha pensato Google: Pixel 9a ora al minimo storico a 379€ - Con fotocamera potenziata dall'AI, batteria di lunga durata e sicurezza di livello Pixel, è il telefono ideale per chi vu ... Secondo hwupgrade.it

Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto diventando uno dei best buy del momento per chi cerca un mid-range - Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto diventando uno dei best buy della fascia media del mercato smartphone ... Si legge su libero.it

Google Pixel 9a si distingue a questo prezzo: sconto di 170€ e nuovo minimo storico - Tensor G4, fotocamera AI avanzata, display 120Hz e 7 anni di aggiornamenti. Riporta tuttoandroid.net