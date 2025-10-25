Google Home App si aggiorna ancora e migliora con alcune novità

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Google Home App. Ecco le novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Home App si aggiorna ancora e migliora con alcune novità

Approfondisci con queste news

Google Home, aggiungere dispositivi diventa più semplice - X Vai su X

Facili da installare e gestire tramite app, offrono visione notturna, rilevamento movimento, audio bidirezionale e compatibilità con Alexa e Google Home. - facebook.com Vai su Facebook

L’app di Google Home semplificherà la configurazione di un nuovo dispositivo smart - Google sta lavorando per semplificare il processo di configurazione di un nuovo dispositivo smart nell'app Google Home. Riporta tuttoandroid.net

L'app Google Home si aggiorna: lo smartphone si trasforma in un telecomando per la TV - Da qualche ora infatti il gigante di Mountain View ha dato il via alla distribuzione dell’update per coloro che sono iscritti al ... Come scrive tech.everyeye.it

Google Home si aggiorna con tante novità grazie alle versioni 3.34, 3.35 e 3.36 - gestire i codici di accesso, programmare aperture e chiusure, impostare la modalità vacanza per bloccare automaticamente la porta quando si è fuori casa, ricevere notifiche sullo stato della serratura ... Come scrive tuttoandroid.net