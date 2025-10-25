Golf | nello Utah a metà torneo guida Brennan Bene Francesco Molinari out Manassero
Michael Brennan, con una scalata di 11 posizioni e in attesa che si completino le operazioni di un secondo giro rimasto sospeso per maltempo al Bank of Utah Championship, è in testa con lo score di -10. Merito del suo -6 del venerdì, in cui entra anche un mirabile eagle al par 5 della buca 9. Performance di rilievo, in sostanza, dell’ex Wake Forest che ha scalato in fretta i gradini del Korn Ferry Tour. Al secondo posto un terzetto formato da Jackson Suber, Pierceson Coody e Justin Lower, tutti a -9; da sottolineare in particolare il colpo di coda di Coody, che con il suo -7 in un sol battito recupera 50 posizioni e lo fa mettendo insieme unicamente birdie. 🔗 Leggi su Oasport.it
