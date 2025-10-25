Golf | nello Utah a metà torneo guida Brennan Bene Francesco Molinari out Manassero

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Brennan, con una scalata di 11 posizioni e in attesa che si completino le operazioni di un secondo giro rimasto sospeso per maltempo al Bank of Utah Championship, è in testa con lo score di -10. Merito del suo -6 del venerdì, in cui entra anche un mirabile eagle al par 5 della buca 9. Performance di rilievo, in sostanza, dell’ex Wake Forest che ha scalato in fretta i gradini del Korn Ferry Tour. Al secondo posto un terzetto formato da Jackson Suber, Pierceson Coody e Justin Lower, tutti a -9; da sottolineare in particolare il colpo di coda di Coody, che con il suo -7 in un sol battito recupera 50 posizioni e lo fa mettendo insieme unicamente birdie. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf nello utah a met224 torneo guida brennan bene francesco molinari out manassero

© Oasport.it - Golf: nello Utah a metà torneo guida Brennan. Bene Francesco Molinari, out Manassero

Approfondisci con queste news

golf utah met224 torneoGolf: nello Utah a metà torneo guida Brennan. Bene Francesco Molinari, out Manassero - Michael Brennan, con una scalata di 11 posizioni e in attesa che si completino le operazioni di un secondo giro rimasto sospeso per maltempo al Bank of ... Lo riporta oasport.it

Golf, Il PGA Tour torna in Utah. Noren pronto a confermarsi. Presenti anche Manassero e Molinari - Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, infatti, il circuito golfistico americano si sposta in Utah, più ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Golf Utah Met224 Torneo