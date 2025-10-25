Sono lo spagnolo Nacho Elvira e lo svedese Mikael Lindberg a guidare il Genesis Championship ad un giro dalla fine. I due leader hanno due colpi di vantaggio sugli inseguitori (Elvira e Lindberg hanno chiuso a -8 le 54 buche) e si proiettano verso una domenica scoppiettante in Corea del Sud. L’evento, che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai, è anche l’ultima occasione utile per fare punti in vista della fase finale, quella dei playoff, che si disputeranno a novembre negli Emirati Arabi Uniti. Ad insidiare le prime posizioni, tuttavia, ci sono anche Haotong Li, costante lungo tutti i 3 giorni, Alex Fitzpatrick, Andy Sullivan e Yuto Katsuragawa, tutti in T3 a -6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Elvira e Lindberg si contendono il Genesi Championship. Bene i 3 azzurri