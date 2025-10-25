Gol Cristiano Ronaldo contro l’Al Hazem arriva la rete 950 in carriera! Il traguardo dei mille gol è sempre più vicino per il fenomeno portoghese
Gol Cristiano Ronaldo, contro l’Al Hazem il fenonomeno portoghese sigla il 2-0 finale e raggiunge quota 950 reti in carriera! Serata da ricordare per Cristiano Ronaldo, che ha firmato il suo 950° gol in carriera e sigillato il successo per 2-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Hazem, nel sesto turno del campionato saudita. Il fuoriclasse portoghese ha sfruttato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Mattia Perin ha condiviso un ricordo che, da solo, spiega chi è davvero Cristiano Ronaldo. Era il giorno della storica sfida di ritorno contro l’Atletico Madrid. Negli spogliatoi della Juventus regnava un silenzio strano, denso, quasi sacro. Nessuno parlava, ognu - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo e il figlio insieme in campo? Sembra solo questione di tempo - X Vai su X
I 143 gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando - Cristiano Ronaldo è salito a quota 143 gol in nazionale col Portogallo: esaminiamoli tutti in dettaglio. it.uefa.com scrive
Haaland da record: come Cristiano Ronaldo! 12 partite consecutive in gol: stasera Mbappé può agganciarlo - Haaland, record da leggenda: eguaglia Cristiano Ronaldo con 12 gare consecutive a segno. Scrive calcionews24.com
Haaland come CR7: gol in 12 partite consecutive. Oggi Mbappé può eguagliarlo - Con il gol contro il Villarreal, il norvegese ha trovato la rete per 12 partite consecutive tra Premier League e Nazionale, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo. Si legge su gianlucadimarzio.com