Gol Cristiano Ronaldo, contro l’Al Hazem il fenonomeno portoghese sigla il 2-0 finale e raggiunge quota 950 reti in carriera! Serata da ricordare per Cristiano Ronaldo, che ha firmato il suo 950° gol in carriera e sigillato il successo per 2-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Hazem, nel sesto turno del campionato saudita. Il fuoriclasse portoghese ha sfruttato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gol Cristiano Ronaldo, contro l’Al Hazem arriva la rete 950 in carriera! Il traguardo dei mille gol è sempre più vicino per il fenomeno portoghese