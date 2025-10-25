Gol Calhanoglu il turco risponde a McTominay e accorcia le distanze in Napoli Inter!
Inter News 24 Rigore trasformato perfettamente. Si infiamma la supersfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dal Napoli per 1-0 grazie al contestatissimo rigore trasformato da Kevin De Bruyne (e con l’Inter sfortunata per i legni colpiti dal difensore Alessandro Bastoni e dall’esterno Denzel Dumfries ), la ripresa si apre con un botta e risposta che riaccende le speranze della Beneamata. Al 54? minuto, i partenopei trovano il raddoppio: in contropiede, il centrocampista scozzese Scott McTominay finalizza l’azione e batte il portiere Yann Sommer, portando la squadra di Antonio Conte sul 2-0 e gelando le ambizioni nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
#Calhanoglu a segno tre volte contro il #Napoli (sempre con l'#Inter): nessuna squadra ha subito più gol dal turco - X Vai su X
GOOOOL, 3-0 INTER, segna Calhanoglu su rigore Dilaga l’Inter ad inizio ripresa: a segno anche il turco sul dischetto #Inter #ucl #Calhanoglu - facebook.com Vai su Facebook
All'Inter servono giocatori che determinano (anche senza gol). E Calhanoglu risponde presente - La prestazione di Pio Esposito, l'MVP Thuram con doppietta annessa, per non parlare della prova di Sommer tra i pali dopo le prime critiche ricevute in stagione. Scrive m.tuttomercatoweb.com
Serie A, le pagelle di Juventus-Inter: brillano le stelle turche, Lautaro e Vlahovic non pervenuti - Poco reattivo su entrambi i gol di Calhanoglu, che nascono sì da due grandi conclusioni, ma sui quali ci si poteva aspettare di più. Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Inter, Calhanoglu vuota il sacco sul ritorno in Turchia e assegna il Pallone d'Oro a Yildiz - Calhanoglu esalta la stella di Yildiz dopo la grande prestazione in Bulgaria: le parole d'elogio del centrocampista dell'Inter e un messaggio che fa chiarezza sulla telenovela mercato ... Lo riporta sport.virgilio.it