Gol Calhanoglu il turco risponde a McTominay e accorcia le distanze in Napoli Inter!

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Rigore trasformato perfettamente. Si infiamma la supersfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dal Napoli per 1-0 grazie al contestatissimo rigore trasformato da Kevin De Bruyne (e con l’Inter sfortunata per i legni colpiti dal difensore Alessandro Bastoni e dall’esterno Denzel Dumfries ), la ripresa si apre con un botta e risposta che riaccende le speranze della Beneamata. Al 54? minuto, i partenopei trovano il raddoppio: in contropiede, il centrocampista scozzese Scott McTominay finalizza l’azione e batte il portiere Yann Sommer, portando la squadra di Antonio Conte sul 2-0 e gelando le ambizioni nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com

