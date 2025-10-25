Goggia partenza falsa a Solden Fuori già nella prima manche
E’ durata poco più di trenta secondi la gara di esordio nella Coppa del Mondo di Sofia Goggia. La bergamasca nel gigante di Solden portava sulle sue spalle tutto il peso della squadra azzurra viste le assenze per infortunio di Federica Brignone e Marta Bassino. La Goggia, che era annunciata in gran forma dopo un’estate nella quale ha potuto allenarsi serenamente e soprattutto senza infortuni, si è agganciata a una porta con un braccio, è andata in rotazione e la sua gara è finita lì. In quel momento era in ritardo di 46 centesimi sull’austriaca Julia Scheib vincitrice della prima manche e poi brava a mantenere la posizione anche dopo la seconda. 🔗 Leggi su Panorama.it
