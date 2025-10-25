GNV estate boom grazie ai link con le isole
di Davide Costa Tempo di bilanci per la stagione estiva di GNV. La compagnia di navigazione tra giugno e settembre ha movimentato 1,7 milioni di passeggeri segnando un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In Italia, la Sardegna si conferma il fiore all’occhiello con una crescita del 6% nel periodo estivo, grazie a importanti interventi sulle navi operative sulle rotte verso l’isola, che hanno comportato un miglioramento degli spazi comuni e dei servizi. Ottimi risultati anche per la Sicilia, che segna un aumento del dieci per cento trainato soprattutto dalla rotta Napoli-Palermo, dalle nuove navi e da investimenti mirati che hanno consentito di far crescere ulteriormente il mercato e migliorare l’esperienza a bordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
