Gli Usa preparano la guerra Trump schiera la portaerei e autorizza la Cia a condurre operazioni sotto copertura
Un nuovo fronte di tensione internazionale si sta aprendo, con gli Stati Uniti pronti ad agire militarmente. Secondo diverse fonti, il presidente Donald Trump starebbe valutando un’operazione contro obiettivi all’estero, mentre il Pentagono ha già disposto il dispiegamento della portaerei Uss Gerald R. Ford nel mare dei Caraibi. Si tratta di un segnale chiaro che Washington si prepara a un possibile intervento, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente contro chi o per quale motivo. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’attenzione della Casa Bianca sarebbe rivolta al Venezuela, dove il presidente Trump starebbe considerando la possibilità di “colpire strutture per la produzione di cocaina” e le rotte del narcotraffico all’interno del territorio del Paese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
