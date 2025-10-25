Gli insulti degli iscritti Usb al Garante per gli scioperi | Servi del governo maledetti!

Ilfoglio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siate maledetti in eterno”. “Siete complici del genocidio”. “Servi del governo. Vergognatevi”. E’ questo il tenore dei messaggi che i componenti della Commissione di Garanzia per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

gli insulti degli iscritti usb al garante per gli scioperi servi del governo maledetti

© Ilfoglio.it - Gli insulti degli iscritti Usb al Garante per gli scioperi: “Servi del governo, maledetti!”

Scopri altri approfondimenti

insulti iscritti usb garanteGli insulti degli iscritti Usb al Garante per gli scioperi: “Servi del governo, maledetti!” - Dopo l'apertura di un procedimento per lo sciopero del 3 ottobre, la sigla ha chiesto ai suoi iscritti di fare mail- Riporta ilfoglio.it

Sciopero trasporto aereo, il Garante intima a Usb di revocare la mobilitazione. Il sindacato: “Azione intimidatoria, andiamo avanti” - Nella giornata di mobilitazione del trasporto aereo, il sindacato di base Usb ha denunciato un’azione intimidatoria da parte della Commissione di Garanzia degli scioperi. Da ilfattoquotidiano.it

Mit prende atto Garante su Usb, regole vanno rispettate - "Il Mit prende atto dell'intervento del Garante degli Scioperi nei confronti del sindacato Usb. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Insulti Iscritti Usb Garante