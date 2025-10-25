Gli eventi sportivi protagonisti a Riccione | un finale 2025 ricchissimo di appuntamenti
Riccione si prepara a chiudere il 2025 con una lunga serie di appuntamenti sportivi e già lancia uno sguardo deciso verso un 2026 ricco di novità, conferme e potenziamento delle strutture sportive. Uno sguardo al calendario delle due principali strutture sportive della città infatti, lo Stadio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Weekend di sport e giochi in piazza Repubblica a Varese: protagonisti i bambini e le famiglie. - facebook.com Vai su Facebook
Gli eventi sportivi protagonisti a Riccione: finale 2025 con tanti appuntamenti - Riccione si prepara a chiudere il 2025 con una lunga serie di appuntamenti sportivi e già lancia uno sguardo deciso verso un 2026 ricco di novità, conferme e potenziamento delle strutture sportive. Segnala newsrimini.it
Riccione, oltre mille atleti per l’apertura della stagione agonistica allo Stadio del Nuoto - Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma sabato 26 e domenica 27 ottobre. Lo riporta altarimini.it
Trofeo Nuoto Riccione: il 25 e 26 ottobre torna l'evento che apre la stagione - Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 14esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma da domani, 26 ottobre, fino a domenica 27 . Scrive newsrimini.it