Gli arbitri italiani a due passi dal baratro
Per quanto mi sforzi di non farlo, mi scappa da ridere. Ormai non riesco a guardare gli arbitri se non in chiave satirica, anzi grottesca. Quindi rido e poi mi arrabbio dopo pochi secondi. Rido quando li vedo in posa, al centro del campo, annunciare alla folla il provvedimento preso, con l’incipit degno di un carabiniere di frontiera, “a seguito di revisione.” Parole che sono passate alla storia dopo la prima indimenticabile esibizione dell’arbitro Gianluca Manganiello in Como-Lazio, paragonato al Duce dal popolo del web, protagonista della satira più dei comici di professione. Da quel momento, niente è come prima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
