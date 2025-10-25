Nel libro The Incidental Feminist, Tina Gaudoin recupera questo fuori scena incredibile su Margaret Thatcher. Una rivelazione insospettabile fino a ieri. Sarà che l’ipocrisia è la caratteristica principale dell’identità britannica, come dice Alan Bennett, o sarà che alla fine siamo tutti uguali, ma pare che Margaret Thatcher avesse due amanti. Non uno, sbadata sventatezza che accade per caso anche alle meno cedevoli, ma due. Due amanti vuol dire dolo, abitudine, carattere. Ho una posta del cuore e il momento in cui mi sento davvero utile è quando consolo le malcapitate offese dalle corna sostenendo che il tradimento non va a demeriti ma a occasione, e concludo con la mia brava chiosa “anche i chierichetti tradiscono” a intendere che non c’è difesa, non c’è rimedio all’essere trattati come stracci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli amanti, i desideri e la fallibilità di una lady di ferro non così di ferro