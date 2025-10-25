Glenn Martens non è mai stanco

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Da Diesel, Glenn Martens ha fatto tanto in poco tempo. Nei suoi cinque anni da direttore creativo, il designer belga ha reso il brand italiano un fenomeno globale, rimanendo sempre fedele alla filosofia del marchio. “For Successful Living” ovviamente, ma anche quella che vuole Diesel come un brand per tutti. Per sublimare questo ideale, il direttore creativo ha organizzato sfilate sempre più democratiche, aprendo le porte dei suoi show al pubblico, organizzando un rave sotto la pioggia e invitando 7. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Glenn Martens non è mai stanco

Altri contenuti sullo stesso argomento

EDGY. DYNAMIC. BOLD. This is the new home concept signed Berti x Diesel Not just a floor, but a statement of style: surfaces that express identity, design, and visual culture. Born from the creative vision of Glenn Martens and Controvento Studio, this collect - facebook.com Vai su Facebook

Glenn Martens non è mai stanco - Da cinque anni alla guida di Diesel, nella grande rivoluzione che ha cambiato il volto di molti marchi di moda, Glenn Martens non solo è rimasto saldamente al suo posto, ma ha moltiplicato i suoi impe ... Come scrive gqitalia.it

Glenn Martens racconta la “sua” Maison Margiela: «Farà un bel po' di rumore» - Intervista a Glenn Martens, direttore creativo di Maison Margiela: «Non realizzeremo un abito da 75mila dollari, perché non c'entrerebbe nulla con noi. Riporta vogue.it

La sfilata Maison Margiela by Glenn Martens è ricca di riferimenti all'archivio. Quindi alle invenzioni di Martin, come i quattro punti delle etichette resi mouthpiece - porter per la primavera estate 2026 rispetta l'immaginario del brand e l'eredità di Martin Oggi si è chiuso, e poi si è subito ... Segnala vogue.it