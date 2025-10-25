Giustizia | Parodi Anm ' nostra battaglia non è politica ma a difesa Costituzione'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Oggi è la giornata con la quale formalmente e sostanzialmente iniziamo il dibattito sul referendum che certamente ci sarà. Il nostro primo intendimento è quello di far capire a tutti - anche a chi non lo vuole capire - che noi non facciamo una battaglia politica. È facile inquadrare il problema su un tema politico, invece noi non facciamo battaglie politiche”. Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi a margine dell'assemblea generale dell'associazione in corso a Roma. "Siamo qui a difesa di valori costituzionali nei quali crediamo fondamentalmente tutti e in grande misura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
