Giustizia | M5S ' con governo Meloni Italia diventa paese impunità'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Quello che avevamo ampiamente previsto durante l'esame dello sciagurato Ddl Nordio si sta avverando purtroppo con puntualità e regolarità: siamo al festival dell'impunità". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. "Oggi il Fatto Quotidiano racconta che 22 persone accusate di essere borseggiatrici a Venezia si sono date alla macchia dopo aver ricevuto il geniale avviso di arresto inventato da Nordio e hanno disertato l'interrogatorio preventivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: M5S, 'con governo Meloni Italia diventa paese impunità'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

GIUSTIZIA: IRTO, GOVERNO NOMINI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER TRIBUNALE LOCRI - facebook.com Vai su Facebook

Precari della Giustizia, Sunseri (M5S Ars): “per loro nessuna norma nella Legge di Bilancio a Roma. Lavoreremo a emendamenti” - “Alla luce della Legge di Bilancio del Governo Meloni, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, e dunque nella sua versione ufficiale, emerge con grande rammarico che non è stato inserito alcu ... Segnala strettoweb.com

GIUSTIZIA, M5S: QUELLA CIVILE AFFOGA MENTRE GOVERNO PENSA A IMPUNITA’ E GUERRA A TOGHE - “La giustizia civile sta affogando, a certificarlo sono i documenti del governo Meloni, lo stesso che fa finta ... lavalledeitempli.net scrive

Evoluzione del Governo Meloni: Trasformazioni e Sorprese nel Panorama Politico Italiano - Il governo Meloni ha ridefinito il panorama politico italiano, superando ogni aspettativa e portando innovazioni significative. Segnala notizie.it