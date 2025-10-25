Giuseppi eletto leader M5S senza sfidanti | ma supercazzole e stratagemmi non spiegano il no alla primarie E non convince…

Il “restyling” pentastellato operato da Giuseppe Conte, l’ex “avvocato del popolo” trasformatosi da tribuno in Giuseppi “Mao” leader M5S, continua a offrire al panorama politico italiano siparietti di rara, involontaria comicità. La metamorfosi da tecnico prestato alla politica a “Verbo rivelato” del M5S è ormai compiuta, con il leader che si è saggiamente auto-dotato dei requisiti indispensabili per la carica. Insomma, un’operazione di ingegneria statutaria più che di democrazia spiccia. Un caso di leadership non conquistata a suon di primarie, ma genialmente auto-generata. Così, intervistato dal Corriere della Sera, Conte non ha fatto che ribadire, con la serenità di chi ha fatto i compiti a casa (e si è ben preparato sulle domande dell’esame) la solidità della sua frastagliata galassia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

