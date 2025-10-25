Giunta Regione Marche | l’accordo arriva al fotofinish ecco le deleghe dell’Acquaroli bis
Ancona, 25 ottobre 2025 – Habemus giunta. Al fotofinish, ma l’accordo (pur faticoso) c’è. Dopo quasi tre settimane di trattative a oltranza sull’ottovolante, il centrodestra stacca il pass dell’esecutivo bis a tre giorni dall’ouverture della dodicesima legislatura delle Marche, il primo Consiglio regionale convocato per lunedì alle 10. Stamattina (ore 11.30) il governatore Francesco Acquaroli (FdI) presenterà la squadra a Palazzo Raffello, sede della Regione, nello stesso giorno in cui il gotha regionale di Fratelli d’Italia squadernerà i risultati di ‘Tre anni di governo Meloni’ all’auditorium della Fiera della Pesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Giunta regionale ha approvato il Programma Attuativo “Intesa Famiglia 2025”, che definisce le azioni e i criteri di riparto delle risorse assegnate per il 2025 alla Regione Puglia nell’ambito del Fondo per le Politiche della Famiglia. Il programma, del valore c - facebook.com Vai su Facebook
Avviato dalla Giunta regionale del #Piemonte il percorso per l'accorpamento dell'ospedale #SantAnna di #Torino con l'azienda Ospedale Infantile #ReginaMargherita #Torino @federiboldi @cittasalute_to https://regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vers - X Vai su X
Giunta Regione Marche: l’accordo arriva al fotofinish, ecco le deleghe dell’Acquaroli bis - Per Baldelli infrastrutture e trasporti, Bugaro avrà il pacchetto dell’economia, sanità a Calcinaro ... Si legge su msn.com
Tajani, 'si sciolgono i nodi sulla giunta nelle Marche' - Mi pare che si stiano sciogliendo i nodi, si chiude positivamente una trattati ... Segnala ansa.it
Marche, il risiko della giunta Acquaroli: Lega e Forza Italia, ecco gli ultimi nodi - In pole position Renzo Marinelli per il Carroccio e Tiziano Consoli sulla sponda azzurra ... Si legge su msn.com