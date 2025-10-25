Giunta Regione Marche | l’accordo arriva al fotofinish ecco le deleghe dell’Acquaroli bis

Ancona, 25 ottobre 2025 – Habemus giunta. Al fotofinish, ma l’accordo (pur faticoso) c’è. Dopo quasi tre settimane di trattative a oltranza sull’ottovolante, il centrodestra stacca il pass dell’esecutivo bis a tre giorni dall’ouverture della dodicesima legislatura delle Marche, il primo Consiglio regionale convocato per lunedì alle 10. Stamattina (ore 11.30) il governatore Francesco Acquaroli (FdI) presenterà la squadra a Palazzo Raffello, sede della Regione, nello stesso giorno in cui il gotha regionale di Fratelli d’Italia squadernerà i risultati di ‘Tre anni di governo Meloni’ all’auditorium della Fiera della Pesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

