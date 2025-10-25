Giulia Perotti si era qualificata con grande caparbietà alla finale al corpo libero dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica, riuscendo a meritarsi l’ingresso tra le migliori otto interpreti del Pianeta alla sua prima apparizione in una rassegna iridata. La 16enne piemontese si era riscattata dopo le tre cadute in cui era incappata tra parallele asimmetriche e trave, confezionando una bella prestazione al quadrato, attrezzo su sui si era tra l’altro laureata Campionessa del Mondo juniores nel 2023. La nostra portacolori si era presentata da autentica outsider all’atto conclusivo, con il sogno di ottenere un buon piazzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulia Perotti cade nella prima finale dei Mondiali. Sorpresa giapponese al corpo libero